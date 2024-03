So können Sie Schülern zu besseren Noten verhelfen

„Die Idee ist mir gekommen, als in der Klasse meiner Tochter viele Hilfe in Italienisch brauchten!“, schildert Lukasser der „Krone“. Mehrfach half sie den Schülern ehrenamtlich, denn nicht jeder kann sich Nachhilfestunden in Zeiten der Inflation leisten. Für dieses Problem wollte sich die Pörtschacherin etwas überlegen.