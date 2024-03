„Er ist sozusagen in allem gescheitert“

Unter Tränen gibt der 42-jährige Handwerker seine Schuld zu. „Es tut mir alles so leid“, sagt er. Ansonsten weigert sich der zweifache Familienvater im Prozess am Mittwoch in Feldkirch, weiterführende Angaben in der ihm zur Last gelegten Causa zu machen. Es soll sich zwar um mehrere Taten im Zeitraum von April bis Oktober 2023 gehandelt haben, da jedoch das Opfer als auch die Noch-Ehefrau des Beschuldigten sich der Aussage entschlugen, stützt sich nun die Anklage lediglich auf die Angaben des Täters.