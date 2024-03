Vier-Parteien-Beschluss für den neuen Landtagssaal

Was die Oppositionsparteien in Grün und Pink eint, ist ein Seitenhieb auf die aktuelle Landesregierung. Bei allen Arbeiten an der baulichen Hülle des Landtages dürfe man nicht auf eine innere Erneuerung vergessen, spielten sowohl Krismer als auch Collini auf diversen Korruptionsvorwürfe gegen Bürgermeister der Volkspartei an.