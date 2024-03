„Erlösung“ von Haas brachte neue Perspektiven

Mittlerweile ist der Italiener als Experte bei RTL tätig, der Kölner Privatsender überträgt 2024 sieben Rennen im Free-TV. Auch wenn er seine Zeit mit der Familie nun mehr genießen könne - ganz ausschließen will Steiner eine Rückkehr in den Motorsport nicht, wenngleich nur die Königsklasse infrage käme. „Die Formel 1 kenne ich am besten, müsste ja sonst wieder neu anfangen.“