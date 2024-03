Oberschützen: 600 Stimmen für Diakonie-Erhalt

Bevölkerung zufrieden

Von 260 Pflegebedürftigen in der Region würden aktuell 180 von der Diakonie betreut werden. „Dies unterstreicht, dass die Bevölkerung mit dem bestehenden Angebot und der Qualität der Pflege zufrieden ist. Daher appellieren wir erneut an Landeshauptmann Doskozil, dieses gut funktionierende System nicht zu zerstören“, so Unger.