Landwirt beschimpft seine Pferde als „Drecksvieh“

Und am Höhepunkt des Streits sollen sogar wüste Drohungen gefallen sein. Was dem Altbauern vorerst 1800 Euro Geldstrafe einbringt, die Ermittlungen zur Tierquälerei laufen noch weiter. Für Staatsanwalt Markus Kitz passt das Urteil, der Bauer meldet Berufung an.