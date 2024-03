KV: Streik der Essenslieferanten steht bevor

Die verfahrene Situation in den KV-Verhandlungen der Fahrradboten hat erste Auswirkungen! In Wien, Graz, Innsbruck und auch in Klagenfurt bereiten die Mitarbeiter der Liefer-Giganten wie Lieferando und Foodora Streiks vor: „Wir sprechen hier sowieso schon von einer Niedriglohnbranche – die Arbeitgeber wollen die Gehälter nicht einmal der Inflation anpassen“, erklärt Martina Riolo, Pressesprecherin des ÖGB.