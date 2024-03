Bären werden qualvoll als Haustiere gehalten

Zustand der Bären ist alarmierend

Drei der Bären sind in Käfigen bei Restaurants untergebracht, einer in einem Privatzoo. Die Zähne der Tiere seien in einem desaströsen Zustand, was massive Schmerzen verursachen muss. Zudem würden sie stereotypes Verhalten zeigen. Die Veterinärmedizinerin Julia Bohner vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat im Vorjahr eine alarmierende Diagnose gestellt: „Ich empfehle dringend, die Bären in ein artgemäßes Schutzzentrum zu bringen, um weitere physische und psychische Schäden zu verhindern.“