Erfolgsstory geht weiter: Strametz im Semifinale!

Die rot-weiß-rote Erfolgsstory wird bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Glasgow weiter fortgesetzt! Karin Strametz erreichte über 60 m Hürden als Vierte des zweiten Vorlaufes in 8,04 Sekunden das Semifinale am Sonntagabend um 20.40 Uhr (MESZ). Aus allen Vorläufen wurde sie damit 15.