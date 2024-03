Viele bunte Vitaminbomben sind schon reif!

„So dunkel und schlecht das Frühjahr 2023 war, so sonnig und mild ist es heuer“, freut sich Patrick Haider von Perlinger Gemüse in Wallern. In seinen Glashäusern werden schon grüne Paprika und Gurken geschnitten. Auch die Radieschen in den Folientunneln sind reif und der Salat wartet ebenfalls schon darauf auf heimischen Tellern zu landen. „Alles wächst und gedeiht, die Qualität passt, wir sind sehr zufrieden“, so Haider. Auch bei seinen Paradeisern blitzen hi und da schon rote Bäckchen auf. Sie werden allerdings erst in rund zwei Wochen reif sein.