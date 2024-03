Alko-Lenker krachte in Kastenwagen: Fahrerflucht

Ohne ersichtlichen Grund war der Lenker eines polnischen Kleintransporters bei der Auffahrt Ossiachersee in Richtung Knoten Villach am Donnerstagabend plötzlich auf die Bremse gestiegen und hatte in Folge die Fahrspur gewechselt. Was einen nachkommenden Autolenker völlig überraschte - dieser konnte nicht mehr reagieren und krachte ungebremst auf den Kastenwagen auf.