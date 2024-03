„Manchmal spreche ich Spanisch mit der Schokolade“

Bereits seit 2015 leitet Gesa Weitzenböck das kleine, aber feine Geschäft nahe der Gumpendorfer Straße. Die Fronten sind in auffallendem Pink gehalten, so ist die Schokoladenmanufaktur kaum zu übersehen. Die Inneneinrichtung zeugt von barockem Stil, Kredenz, Schränke und Sessel stammen aus dem Familien-Reservoir. Den Kaffee serviert Gesa im zarten Blümchen-Porzellan-Häferl. Hinter der Theke dreht sich alles um eins: Schokolade in all ihrer Vielfalt. Doch im Gegensatz zu industriellen Großbetrieben herrscht hier Ruhe. Kein Massenbetrieb, keine 100 Angestellten, keine Hektik. Einzig Gesa, die hier im 1-Women-Betrieb tagtäglich Pralinen und Co. Per Hand produziert. Hin und wieder bekommt sie Unterstützung von Diaa, ihrem einzigen Mitarbeiter, einem Chocolatier aus Damaskus. Von der Herstellung über das Verpacken und Verschicken, die Unternehmerin leistet hier alles in Eigenregie.