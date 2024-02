29. Februar: Ihr Geburtstag hält sie jung

Auch ihre Nachbarin, Rosemarie Eibl, feiert nach vier Jahren wieder ihren „echten“ Geburtstag - zum 14. Mal! Noch einmal so jung sein möchte sie aber nicht. „Alles hat seine Zeit. Es ist gut so, wie es ist“, sagt sie. Heuer gibt es ein großes Fest mit der Familie. In den anderen Jahren wird am 1. März gefeiert. „Am 28. Februar war ich ja noch nicht da“, sagt Eibl. Eigentlich sind eh alle Geburtstage gleich, findet sie.Einen großen Vorteil erkennt die 56-Jährige aber: „Meinen Geburtstag vergisst kaum jemand.“ Das ganz spezielle Datum merkt sich nämlich fast jeder.