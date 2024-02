„Nicht jede Pflanze eignet sich für den Balkon“

Branche hat große Nachwuchsprobleme

In Wien gibt es rund 1000 Gartengestalter, Floristen und Friedhofsgärtner. Vor allem junge Fachkräfte sind aber nur schwer zu finden. Zurzeit befinden sich lediglich 15 Lehrlinge in Ausbildung. Die Hoffnung liegt auf dem neuen Lehrberuf, der sich gerade in Ausarbeitung befindet. Der sogenannte Klimagärtner soll sich auf Dach- und Fassadenbegrünung spezialisieren. Denn die Nachfrage nach derlei wird künftig noch stark zunehmen.