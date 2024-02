„Fahndung Österreich“ klärte schon zwölf Fälle auf

Ein mysteriöser Leichenfund in Niederösterreich, eine schwere Körperverletzung in der Wiener U-Bahn oder ein Rätsel um eine blutüberströmte Frau in Salzburg: Gewohnt spannende Fälle präsentiert Hans Martin Paar heute (28. 2., 20.15 Uhr) wieder bei „Fahndung Österreich“ auf ServusTV. Es ist die mittlerweile 15. Sendung, heuer wird es insgesamt zehn geben. Von den 90 bisher präsentierten wahren Verbrechen konnten bereits zwölf mithilfe von Zuschauerhinweisen aufgeklärt werden - insgesamt kamen sogar 740 Hinweise herein. Doch nicht nur die Aufklärungsquote stimmt, sondern auch die TV-Quote: Mit den Erstausstrahlungen aller Sendungen konnten bis jetzt 2,14 Millionen Personen erreicht werden.