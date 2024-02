Paar befreite 23-Jährige nach Überschlag aus Auto

Lenkerin rief Bekannte an

Die 23-Jährige hing laut Informationen der Polizei kopfüber in ihrem Sicherheitsgurt fest, konnte aber noch zu ihrem Handy greifen und damit eine Bekannte verständigen. Diese setzte die Rettungskette in Gang und kam mit ihrem Gatten auch selbst zur Unfallstelle, wo das Paar die 23-Jährige aus dem Auto befreien konnte. Danach brachte die Rettung die Frau ins Klinikum nach Freistadt.