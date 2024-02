Firmen ermöglichen „Klimacheck“ direkt vor Ort

Von Workshops bei Kunststoffspezialist agru in Bad Hall über einen Blick hinter die Kulissen des Hotels Winzer in St. Georgen im Attergau bis hin zum Tag der offenen Tür beim Gartenbaubetrieb Hennerbichler in Hagenberg: Bei der von 18. bis 22. März stattfindenden OÖ Job Week öffnen sich Betriebe für potenzielle Mitarbeiter.