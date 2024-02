Entscheidung über Zukunft von Bayerns Tel gefallen

Kein Startelfeinsatz unter Tuchel

In der laufenden Saison absolvierte der Franzose 29 Pflichtspiele und war an zehn Toren direkt beteiligt. In der Bundesliga stand er unter Trainer Thomas Tuchel allerdings noch in keinem Spiel in der Startelf. Entscheidend wird sein, wie der neue Trainer ab dem Sommer mit ihm umgeht.