Surf and Turf - der Steakhouse Klassiker

Heute ist Steak-Tag! In den USA wurde in den 1960er Jahren, an der nordamerikanischen Atlantikküste, zum ersten Mal diese Kombination aus Meeresfrüchten und Fleisch angeboten (Surf: Wasser, Gischt, Brandung; Turf: Pferderennbahn, Erde). Ein hedonistisches Luxusgericht, bei dem das Beste und Teuerste aus Wasser und Land auf einem Teller serviert wird. Profitipp: Sauce Hollandaise selbstgemacht!