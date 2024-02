Dank ihr hat Linz das sauberste Stahlwerk der Welt

„In Linz da stinkt‘s.“ Oberösterreicher, die sich an die Siebziger- und Achtziger-Jahre erinnern können, kennen den Spruch, der damals durchaus seine Berechtigung hatte. Industrie, Verkehr, Heizungen und Landwirtschaft bliesen in hohem Maße großteils ungefiltert Schadstoffe hinaus, die Folge waren verschmutze Luft und „Smog-Winter“.

Wendejahr 1986

Das Jahr 1986 kann getrost als Wendejahr bezeichnet werden: Ulrike Jäger-Urban übernahm den Posten der Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft im Land OÖ und prägt seither so ziemliche alles, was in Oberösterreich unter dem Dachbegriff Umweltschutz passiert. Mit 1. März tritt die Biologin in den Ruhestand - sie hat eine beeindruckende Bilanz aufzweisen.