Prozess nach Autounfall: Polizei muss anrücken

Wütende Verwandte und Freunde lösen Polizeieinsatz aus

Für Richter Andreas Hautz ist aber klar: „Wer sich in so ein Auto setzt und mit so einer Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet fährt, der geht einen Teil sitzen.“ Das heißt: 15 Monate, davon vier in Haft. Und auch die Autoindustrie zieht Herr Rat zur Verantwortung: „Solange solche Fahrzeuge serienmäßig gebaut werden, werden junge Männer auf unseren Straßen sterben. Wer braucht so einen Unsinn?“