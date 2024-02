Seit 2022 gingen zehn Mrd. Euro Kaufkraft verloren

Ein Preistreiber im Jänner waren Gastronomie und Hotels, die um 9,1 Prozent mehr als vor einem Jahr verrechneten. Ohne diesen „Tourismus-Effekt“ hätte die Gesamtinflation nur 3,3 Prozent ausgemacht. Kluge: „Die Branche hat höheren Kosten für Energie, Arbeitskräfte sind knapp und teuer, sie sind kapitalintensiv, was jetzt hohe Zinsen kostet. Die Betriebe mussten also anheben, und sie können es auch. Die Gäste haben wegen der staatlichen Hilfen eben mehr Geld in den Taschen.“