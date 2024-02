Fertigpizza-Teuerung in Österreich über EU-Schnitt

Die von Eurostat erhobene Preissteigerung in Österreich lag im EU-Vergleich mit 9,5 Prozent deutlich über dem Durchschnitt - zur Erinnerung: die Jahresinflation in der Alpenrepublik war von der Statistik Austria mit 7,8 Prozent etwas geringer angegeben worden. Noch mehr an Fertigpizza- und Quiche-Preissteigerungen zu knabbern hatten voriges Jahr allerdings die Fertig-Pizza-Esser in Ungarn (+13,4 Prozent), Luxemburg (+11,3 Prozent), Lettland (+10,6 Prozent) und Deutschland (+9,9 Prozent).