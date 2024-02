Weißer Tod brachte den schwärzesten Tag in Galtür

„Krone“: Wo waren Sie, als die Lawine auf Galtür stürzte?

Anton Mattle: Ich befand mich gerade in meinem Büro im Gemeindeamt und habe ein Rundschreiben vorbereitet, in dem ich auf das Zusammenhalten und das gegenseitige Aushelfen bei Engpässen eingehen wollte. Das Schreiben habe ich nicht fertiggestellt. Es wurde auf einmal dunkel, weil sich der Schneestaub der Lawine an die Fenster presste.