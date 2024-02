Jan Philipp Gloger: der neue Volkstheaterdirektor?

Jan Philipp Gloger studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. Schon während des Studiums war er Assistent der Gruppe Rimini Protokoll und zeigte Inszenierungen bei der Ruhrtriennale. Seit 2007 arbeitet er als freischaffender Schauspielregisseur u. a. am Residenztheater in München, am Deutschen Theater, an der Schaubühne in Berlin, am Nationaltheater Mannheim oder in Mainz, wo er 2011 bis 2013 Leitender Regisseur im Schauspiel war. Ein Arbeitsschwerpunkt ist dabei neue Dramatik. Gloger inszenierte etwa die Uraufführung von Elfriede Jelineks „Das Licht im Kasten“ am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seit 2010 inszeniert er auch Opern, u. a. in Zürich, Dresden, Frankfurt, bei den Bayreuther Festspielen („Fliegender Holländer“ unter Christian Thielemann, 2012), in Amsterdam und London. Seit der Spielzeit 2018/19 ist Jan Philipp Gloger Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg.