Barry Keoghan hüllenlos für „Vanity Fair“-Magazin

Zuletzt habe er sich so gefühlt, als er bei den Golden Globes auf Oscarpreisträger Joaquin Phoenix getroffen sei, vor allem, weil er derzeit ebenfalls als Joker vor der Kamera stehe. „Ich studiere ihn und Leute wie Christian Bale und Daniel Day-Lewis sehr. Ich mag auch Patricia Arquette“, erklärte Keoghan. „Es gibt einfach so viele Künstler da draußen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mich antreiben und mich in neue Höhen bringen können.“