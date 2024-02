Sylvie Meis genießt Single-Leben im Bikini

Kein Glück in der Liebe

Im letzten Jahr war zudem Meis‘ Ehe mit dem Künstler Niclas Castello in die Brüche gegangen. Das Paar lernte sich 2019 bei der Hochzeit von Model Barbara Meier mit dem Unternehmer Klemens Hallmann in Venedig kennen. Bereits im September 2020 wurde in Florenz geheiratet.