WHO rettet 18 Schwerkranke aus Krankenhaus in Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Montag bei einer zweiten Rettungsaktion 18 schwer kranke Patienten aus dem umkämpften Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Gazastreifen geholt. 14 waren bereits am Sonntag in andere Krankenhäuser gebracht worden. Darunter seien zwei Kinder gewesen.