Marko vermutet: Bei Mercedes ist etwas vorgefallen

Auch der Grazer sei von der Meldung „völlig überrascht“ gewesen, sprach gegenüber „oe24“ sogar von einer „sportlichen Sensation“. Eine Sensation, die Marko nicht ohne böse Vermutung hinnehmen will. „Mercedes ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 von Ferrari überholt worden, auch McLaren war schneller. Vielleicht hat Hamilton etwas mitbekommen, was die Außenwelt noch nicht weiß“, wittert der 80-Jährige. Zudem irritiert Marko eine Aussage von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der zufolge zwischen ihn und Hamilton kein Blatt Papier passe. Immerhin habe ja ein ganzer Ferrari-Vertrag Platz.