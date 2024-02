Klagenfurts Stadt-Chef mistet zum Geburtstag aus

Bürgermeister Christian Scheider feiert am Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Und er will zu diesem Anlass nicht nur die Sektgläser klingen lassen, sondern auch als freiwilliger Helfer anpacken. Bevor es zur offiziellen Feier geht, plant der Stadtchef einen Besuch im Tierkompetenzzentrum (TiKo), wo er eine Stunde lang mit den Mitarbeitern anpacken und natürlich auch ausmisten wird. „Ich habe selbst zwei Hunde und eine Katze. Hündin Maja kommt sogar aus dem Tierheim“, erzählt Scheider. „Straßenhund Charly habe ich aus dem Urlaub in Griechenland mitgenommen.“