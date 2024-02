Bayern-Goalie trauert um Cousin seiner Freundin!

Nachdem bereits der meuchelmörderische Überfall der radikalislamischen Hamas-Terroristen auf ihr Heimatland Israel am 7. Oktober 2023 das Leben der beiden in seinen Grundfesten erschüttert hatte, sorgt nun ein weiterer Schicksalsschlag für Fassungslosigkeit. Bei einer Terror-Attacke an einer Bushaltestelle südlich der Stadt Gedera wurde ein Cousin von Kirel getötet …