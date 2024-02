Nasse Socken führten zu vermeintlichem Einbrecher

In Zell am See meldete eine Unterkunft am Sonntagmorgen einen vermeintlichen Einbruch. Jemand hatte sich an zwei Fenstern zu schaffen gemacht, hebelte eines davon fast auf und schlug ein weiteres ein. Daneben fanden die Beamten nasse Socken und ebenfalls nasse Unterwäsche. Die Polizei konnte einen 37-jährigen Briten ausfindig machen, der seinen Skiurlaub in Zell am See verbrachte. Er war allerdings in einer anderen Unterkunft untergebracht.