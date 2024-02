Täter brachen in Schwarzach mehrere Autos auf

Auf parkende Autos hatte es ein noch unbekannter Täter am Sonntag in Schwarzach abgesehen. Zwischen zwei und vier Uhr Früh öffnete er gewaltsam die Seitenscheiben von vier abgestellten Pkw. Die Polizei wurde davon in Kenntnis gesetzt und leitete eine Fahdung ein. Noch im Bereich des Tatorts stieß sie auf einen erst 13-jährigen Salzburger.