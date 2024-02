Briten-Ferien sorgten für Ansturm am Flughafen

Nicht nur in Salzburg enden heute die Semesterferien, sondern auch in Großbritannien und Irland. Alleine 43 Flieger von den britischen Inseln machten den Samstag zum stärksten Reisetag des gesamten Jahres am Salzburger Flughafen. Mehr als 30.000 Passagiere fertigten die fast 600 Mitarbeiter am Airport ohne größere Pannen ab.