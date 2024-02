So lauft ein Einsatz im Rettungshubschrauber ab

Innerhalb von drei Minuten ist die Crew in der Regel in der Luft, wo der Rettungshubschrauber mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230…km/h in meist zehn bis 15 Minuten den Unfallort erreicht. Durchschnittlich drei Einsätze werden vom Stützpunkt in Hörsching aus auf diese Weise pro Tag absolviert. Häufigster Grund sind internistische und neurologische Notfälle wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle, auf die österreichweit beinahe die Hälfte aller Flugrettungseinsätze entfällt. Viel Arbeit haben die fliegenden Retter auch mit Unfällen bei der Arbeit, beim Sport, in den Bergen oder im Straßenverkehr.