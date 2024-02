„Boeing-Nini“ fliegt um die Welt

50.000 Flugkilometer in einem Jahr - und das für die Vertreterin einer Partei, die am liebsten alle auf das Lastenfahrrad zwingen würde. Das macht Nina Tomaselli in den Augen vieler zur Klima-Heuchlerin, zumindest aber zum Kasperl der Woche. „Boeing-Nini“ kann sich diesen Text gerne ausschneiden und aufheben. Als Black Box für den Absturz am Wahlabend, wenn alle wieder nach den rätselhaften Ursachen für den tiefen Fall in der Gunst der Österreicher suchen.