Bahn frei für Eisstockschützen in Wien

Wenn die Gruppe groß genug ist, wird das Buchen des Chalets, das von einem Lokal betrieben wird und unter eistraum@edison.at reserviert werden kann, noch dazu zum guten Geschäft: Es fallen keine Mietkosten an, es ist lediglich eine Mindestkonsumation von 500 Euro notwendig. Wer noch in den letzten Wochen des Eistraums zum Zug kommen will, sollte sich allerdings beeilen: Die Buchungslage sei „sehr gut“, heißt es seitens der Verantwortlichen.