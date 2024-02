Blau-Weiß-Siegquote gegen Salzburg: 100 Prozent!

Ronivaldo spielt nicht

„Es gibt im Fußball schon Angstgegner, wir wissen den Sieg in Salzburg aber einzuordnen. Sie sind damals personell ein hohes Risiko gegangen, jetzt haben sie etwas gutzumachen, werden top-besetzt antreten – uns erwartet ein dominanter Gegner“, so Coach Scheiblehner, der ein Aber nachschickt: „Wenn alles passt, haben wir eine Chance! Sie kennen auch unser Stadion, den Support der Fans, die Energie hier nicht. Und sie spielen das 3-4-3-System noch nicht so lange wie wir. Wir sind top vorbereitet, wollen die Schwächen des Systems aufzeigen“, so Scheiblehner. Dem der gestern eingebürgerte Ronivaldo leicht verletzt fehlt: „Wir wollen in Hinblick auf die nächsten Wochen nichts riskieren.“