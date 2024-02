Frank Castorf: „Fühle mich wie Mick Jagger“

Aber feststeht, dass er jeden Schauspieler in mehreren Rollen einsetzt, dass das Stück zum Teil in der New Yorker U-Bahn spielt. Und dass er nicht nur Bernhards Original, sondern auch Tagebucheintragungen des US-Präsidenten John F. Kennedy, Texte von Thomas Wolfe u. a. verwendet, also das Stück um den jüdischen Professor, den „Nazi-Wien auf dem Gewissen hat“ - er begeht Selbstmord - gründlich umkrempelt. Es spielen Marcel Heuperman, Inge Maux, Birgit Minichmayr, Franz Pätzold, Branko Samarowski und Marie-Luise Stockinger.