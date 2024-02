Wo Nicole Kidman beim Filmdreh eingekehrt ist

Wird Hallstatt zu Hollywood? Filmstar Nicole Kidman fand bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel einer Amazon-Serie in Hallstatt ein ganz besonderes Refugium für sich und ihre Filmcrew. Wo die Oscar-Preisträgerin Pause machte, was sie dort konsumierte und welcher Star noch auftauchte, verraten wir in dieser Story.