Wieso lässt man Hooligans in Graz so eskalieren?

Das Ausmaß des Schadens ist groß: Eine ganze Toilettenkabine einfach abmontiert, ein Heizkörper aus der Wand gerissen. Mit den Teilen warfen die Hooligans nach Polizisten und Security, zündeten einen Mistkübel an, Pfefferspray kam zum Einsatz. Nach der 1:4-Niederlage für die Slowaken war am Donnerstag nach dem Match die Stimmung am Brodeln.