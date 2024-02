Psychiater gestalkt: Schreitirade vor Gericht

Erfolglose Befragung des Richters

Immer wieder beginnt der Wiener laut von seiner schrecklichen Kindheit zu erzählen. Wie seine Mutter starb, als er sechs Jahre alt war, er danach im Heim misshandelt wurde - auch der Grund, warum er in Therapie war. Weil er auf die Fragen des Richters so gut wie nicht eingeht, halt dieser nur resigniert, die Strafanträge gegen den Angeklagten in die Höhe: „Und was sagen Sie dazu? Stimmt das?“ - „Ja, das hab ich alles gesagt.“