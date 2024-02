Fernwärme auch nach Erhöhung in Linz am billigsten

Im Landeshauptstädte-Vergleich kommen die Linzer bei den Fernwärmepreisen am billigsten davon. Dies ist auch nach der Erhöhung um acht Prozent, die am 1. März in Kraft tritt, noch der Fall: 103,88 € pro Megawattstunde werden in Linz fällig. Klagenfurter müssen 110,45 € hinlegen - in Graz ist die Fernwärme mit 191,40 € bundesweit am teuersten, in Wien schlägt eine Megawattstunde mit 188,64 € zu Buche.