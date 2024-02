Inter, Milan, Juve - Lienzer packte alle Topklubs!

Knackte der 25-Jährige im Vorjahr Inter mit 3:1, feierte er in dieser Saison im San Siro einen 1:0-Sieg gegen AC Milan - und bejubelte nun gerade erst am vergangenen Sonntag einen 1:0-Erfolg bei der „Alten Dame“ in Turin. Damit schaffte Sandi Historisches - es war der erste Udinese-Sieg auswärts bei Juve seit 2015!