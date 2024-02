Akademikerball: Innenstadt wird wieder zur Festung

Laut Polizei Wien sind fünf Kundgebungen angekündigt. Der Marsch der „Offensive gegen Rechts“-Demo startet ebenfalls um 17 Uhr bei der Uni Wien am Schottentor und soll am Stephansplatz enden. Indes gab es Aufregung um ein Posting der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH), die manche in sozialen Medien als Gewaltaufruf verstehen. „Burschenschaften das Tanzbein brechen“ und „Nazis aufs Maul“ war da etwa zu lesen.