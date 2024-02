Rekord! Gut Aiderbichl rettete fast 2000 Tiere

Die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl mit Sitz in Henndorf (Flachgau) hat im Jahr 2023 einen „internen Rekord“ verbucht. Es wurden europaweit 1913 Tiere gerettet und damit mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2022 mit 915 Tieren. „Niemals zuvor hat Gut Aiderbichl in einem Jahr so viele Tiere aufgenommen“, informierte am Donnerstag Gut Aiderbichl, das von Michael Aufhauser vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde.