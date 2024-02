Europameister beendet überraschend seine Karriere

„Ein Star geht verloren!“ Dieser Satz von Bernhard Deschka, dem Rennleiter des legendären Motorrad-Bergrennens in Julbach, zeigt, was für einen Stellenwert Wolfgang Gammer in der Szene hat. Zwei Tage nach seinem 43. Geburtstag hat der Seebacher nun aber überraschend seine Karriere beendet.