Zu viele Verletzte und viel zu wenig Geld

„Dole“, seit Urzeiten im Verein, übernahm im Oktober nach zwölf Runden von Marc Habscheid. Der Kanadier hatte mit bis zu acht verletzten Stammspielern zu kämpfen, lieferte im Schnitt 0,75 Zähler pro Partie. Dolezal schaffte in seinen bisherigen 33 Spielen immerhin 1,18 Punkte. Mit den zweitwenigsten erzielten Treffern (109) und den zweitmeisten Gegentoren (161) hat man sich die Teilnahme an der Post-Season aber schlichtweg nicht verdient. Einser-Goalie Stefan Steen weist sowohl bei der Fangquote mit 88 Prozent als auch bei den erhaltenen Gegentoren (im Schnitt 3,6 pro Spiel) den drittschlechtesten Wert aller Torhüter auf. Nur die beiden Goalies von Asiago haben schlechtere Werte. Vorne lieferte Rok Ticar mit 40 Punkten (Liga-Rang 15) als Topscorer am besten ab. Der Slowene ist mit 34 Jahren aber auch keine Zukunfts-Aktie.