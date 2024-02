Vasseur: „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen“

„Müssen effizienter sein“

„Ich kann nicht in die Glaskugel schauen“, betonte indes Ferraris Teamchef Vasseur, der auf der zweiten Hälfte der vergangenen Saison aufbauen will. „Wir müssen mehr Punkte sammeln, wir müssen effizienter sein, das war sicher die größte Schwäche im vergangenen Jahr.“ Jedes Team werde in dieser langen Saison aber auch mal ein Auf und Ab haben. Es gehe dann darum, nicht überzureagieren, sagte er auch in Richtung der Tifosi.