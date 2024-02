Serie an Einbrüchen: Tresor in Waschanlage gekarrt

Tresor per Hubwagen gekarrt

Im angrenzenden Büro der Geschäftsführung brachen die Kriminellen einen 300-Kilo-Tresor aus dem Mauerwerk, transportierten diesen per „geborgtem“ Hubwagen quer durch den Verkaufsraum und die Werkstätte bis in die KFZ-Waschbox. Wo schließlich auch dieser Safe in Ruhe gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Schmuck in unbekannter Höhe gestohlen wurde. In der Gemeinde Berg im Bezirk Spittal wiederum hatten es Einbrecher in einer Firma auf Elektrowerkzeuge im Wert von mehr als 3000 Euro abgesehen.